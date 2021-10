O Atlético anunciou na tarde desta quarta-feira (13) Bruno Proton como novo auxiliar técnico das categorias de base feminina. O profissional já passou pelos clubes mineiros Tupi e Tupinambás, além de ter experiência como treinador nos Estados Unidos.

Bruno é co-fundador do projeto Futebol UFJF para desenvolvimento de talentos na base, além de ter atuado como treinador por quatro anos, incluindo um período no TetraBrazil Soccer, nos EUA. Posteriormente, foi auxiliar técnico e analista de desempenho no Tupynambás FC e no TUPI FC, em Juiz de Fora, e, de volta ao futebol dos EUA, desempenhou atividades como treinador e diretor técnico na Bayern Munich Academy USA e treinador do Alleycats Albany.

“Acredito muito na base enquanto estrutura formadora para a equipe profissional. Meu objetivo é contribuir para a formação das atletas, desenvolvendo jogadoras técnicas, taticamente inteligentes e preparadas, que se identifiquem com a filosofia do Clube”, afirmou o novo auxiliar das Crias do Galo.

Proton é graduando em Educação Física e Ciência de Dados, além de ter a licença C de treinador. Ele também possui o certificado de analista de desempenho e especialista em desenvolvimento e detecção de talentos no futebol, ambos pela CBF.

Histórico:

2021 – Atlético – Auxiliar Técnico (Base feminino)

2019/2020 – Alleycats Albany (USA) – Treinador Sub-13 e Sub-17

2017/2019 – GPS/Bayern Munich Academy (USA) – Treinador Sub16 Masc Sub 18 Fem

2017/2019 – GPS/Bayern Munich Academy (USA) – Diretor técnico/metodológico

2017 – Tupi FC – Auxiliar/Analista de Desempenho

2017 – Tupynambás FC – Auxiliar/Analista de Desempenho

2016 – TetraBrazil (USA) – Treinador

2014/2016 – UFJF – Treinador Sub-15

2012/2014 – Matias Barbosa – Treinador Futsal Sub-15