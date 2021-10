Um dos jogadores mais experientes do elenco do Atlético, o zagueiro Réver deu uma entrevista muito importante ontem na Cidade do Galo. O jogador falou da vantagem que o alvinegro tem sobre os concorrentes na briga pelo título na Série A, mas disse que é preciso ir passo a passo, sem menosprezar ninguém e controlando a ansiedade. Já falei várias vezes na rádio Super 91,7 FM e também aqui neste espaço que o fator emocional será fundamental para o time nesta reta final de Brasileiro. O Galo não pode entrar no clima de já ganhou e também não pode se assustar quando um resultado ruim aparecer, como foi semana passada contra a Chape. Um abraço!

