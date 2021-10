Para ampliar a vantagem no topo da tabela, o Atlético busca uma vitória em cima do Santos na noite desta quarta-feira (13), no Mineirão. A bola rola às 19h pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um edema na coxa, Hulk fica de fora do confronto. Você acompanha todos os lances do jogo no Show de Esporte da Super, que já está no ar com apresentação de Dimara Oliveira, narração de Pedro Abílio e reportagens de Roberto Abras.

