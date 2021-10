Um homem de 38 anos levou um tiro na boca, disparado pelo namorado da sobrinha dele, de 26 anos, após uma briga familiar em Barão de Cocais, na região Central de Minas Gerais, nesta terça-feira (12). O pai da vítima, de 78 anos, ao receber a notícia de que o filho tinha sido baleado, infartou e morreu.

De acordo com a Polícia Militar, houve uma briga familiar no bairro Leão XIII e o homem de 38 anos agrediu a sobrinha. Neste momento, o suspeito, de 26 anos, que é namorado da mulher agredida, pegou uma arma de fogo e atirou contra a vítima na boca. Não foi esclarecida ainda a motivação para a briga familiar.

O Grupo de Resgate Voluntário de Emergência (GRVE) de Barão de Cocais foi chamado para o local para socorrer o homem ferido. “Fomos acionados para o atendimento e, chegando lá, a vítima estava ao solo com perfuração na boca, verbalizando e consciente. Fizemos o procedimento e ela foi encaminhada ao hospital”, informou Uelliton Rodrigues, diretor do GRVE.

Segundo Rodrigues, o homem baleado pedia o tempo todo que a mulher ficasse ao lado dele. No Hospital Municipal de Barão de Cocais, o estado de saúde da vítima agravou e ela foi entubada. O pai da homem baleado, Francisco de Oliveira Couto, sofreu um infarto e morreu por causa do susto de saber que o filho estaria ferido com tiro.

O suspeito do crime fugiu junto com a arma de fogo e não foi mais encontrado. A Polícia Militar faz diligências para tentar encontrar o homem. A ocorrência ainda não foi encaminhada à Polícia Civil tendo em vista que o suspeito ainda é procurado.