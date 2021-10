Artilheiro do Atlético na temporada, o atacante Hulk desfalca a equipe nesta quarta-feira (13), diante do Santos. De acordo com o clube, o jogador sofreu um edema no músculo adutor da coxa direita e, por isso, fica de fora do confronto. Diego Costa e Keno formam a dupla de ataque atleticana e o meia Nacho Fernández foi poupado por Cuca mais uma vez. O lateral-direito Mariano está de volta ao time, recuperado de lesão.

