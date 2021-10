O Londrina conquistou o título do Campeonato Paranaense de futebol ao superar o Cascavel por 6 a 5 na disputa de pênaltis, na tarde desta quarta-feira (13) no estádio Olímpico Regional, após uma igualdade de 1 a 1 nos 90 minutos.

A decisão teve que ir para as penalidades máximas porque, no confronto de ida, realizado na última quarta (6) no estádio do Café, o resultado também foi um empate em 1 a 1. Este é o quinto título estadual do Tubarão, que já havia vencido a competição nos anos de 1962, 1981, 1992 e 2014.

Decisão nos pênaltis

Jogando em casa, diante de 3.681 pessoas, o Cascavel abriu o placar aos 49 minutos da etapa inicial em cobrança de falta do zagueiro Willian Gomes. Porém, aos 25 da etapa final Victor Daniel deixou tudo igual quando o goleiro Ricardo deu rebote em chute de Salatiel.

Como a igualdade perdurou até o fim, a decisão foi decidida nos pênaltis. Pela Serpente, João Pedro, Willian Gomes, Robinho, Ricardo e Rogério cobraram e marcaram, enquanto William Simões e Carlinhos desperdiçaram. Já o Tubarão foi mais eficiente, com Celsinho, Danilo, Jean Henrique, Felipe Vieira, Dalton e Augusto mandando para o fundo do gol, enquanto Salatiel falhou.