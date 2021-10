Quem passou pela rua do Ouro, esquina com rua Palmira, no bairro Serra, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (13), se deparou com uma homenagem feita para Lorenza Maria Silva Pinho. Ela foi morta pelo marido o Promotor de Justiça André de Pinho, no apartamento do casal no Buritis, na região Oeste de Belo Horizonte, no dia 2 de abril. Pinho está preso no 3ª Batalhão do Corpo De Bombeiros, na região da Pampulha, onde aguarda julgamento.

Na rua foi afixado um cartaz em formato de uma placa com o nome completo de Lorenza. Abaixo do nome dela está escrito: em nome de todas as Marias – cortesia.

O pai de Lorenza, o ex-aviador aposentado Marco Aurélio Silva disse que recebeu a foto da homenagem de amigos. Ele agora quer saber quem foi o responsável pela lembrança.

“Estou emocionado com essa homenagem. Agora quero saber quem prestou essa gentileza e lembrança a minha filha”, disse.

