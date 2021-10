Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, bandidos renderam Sonza e amigos que estavam com ela em uma farmácia. Eles levaram o celular dela e pertences de outras vítimas.

Antes do assalto , ela publicou vídeos no Stories do Instagram curtindo o show da Banda Melim, no Espaço das Américas, na capital paulista. Em algumas imagens, ela aparece no palco com a banda.