Matheus Fernandes, um dos maiores nomes do cenário forrozeiro nacional, que conquistou o feito de ter duas de suas músicas na lista das mais ouvidas do Brasil, entre elas o mais novo hit do TikTok, desembarcará em Betim, neste domingo (17), às 17h, para um show especial no Restaurante Porteira Velha.

“Coração Cachorro”, um forró eletrônico bem-humorado gravado pelo cantor e compositor cearense em parceria com Ávine Vinny, ocupa hoje o primeiro lugar na playlist Top 50 do Spotify. A faixa, que tem o refrão-chiclete “Auuuuuuuu Late Coração Cachorro”, também está bombando no TikTok, com mais de 121 mil vídeos postados na plataforma.

Já o outro sucesso meteórico interpretado pelo forrozeiro, a faixa “Baby Me Atende”, feita em parceria com o pagodeiro Dilsinho, ocupa atualmente a 11ª posição das canções mais tocadas no país, segundo o serviço de streaming de música.

Segurança

Para curtir a apresentação do músico, o público precisará apresentar cartão de vacina, já que o restaurante, localizado no bairro PTB, foi um dos vários estabelecimentos da cidade que aderiram ao Ambiente Seguro. Emitido pela prefeitura, o selo garante que somente pessoas que tomaram ao menos uma dose contra a Covid-19 entrem nos estabelecimentos.

Sorteio

Quem quiser conferir o show e visitar o camarim do cantor poderá participar do concurso cultural #LATECORAÇAOOTB, promovido por O Tempo Betim em parceria com o Restaurante Porteira Velha. Mais informações sobre o sorteio, acesse o Instagram do jornal (@otempobetim).