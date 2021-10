O feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida foi sangrento nas rodovias que cortam Minas Gerais. Durante os cinco dias de descanso, as estradas foram palco de 226 acidentes. No total, 19 pessoas morreram.

A maior parte das vítimas perdeu a vida nas rodovias federais. Foram 11 óbitos confirmados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Apesar do número alto, houve queda de 35% se comparado com o mesmo período do ano passado, quando 17 pessoas morreram.

O balanço ainda revela que, no feriadão, as BRs registraram 165 acidentes que deixaram 218 feridos. No total, agentes da PRF aplicaram 459 multas por ultrapassagens proibidas e anotaram 53 infrações por embriaguez ao volante.

Já nas estradas estaduais mineiras sob a jurisdição da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foram mais oito mortes e um total de 61 acidentes com vítimas.

O número representa metade dos acidentes registrados nas estradas no ano passado e também metade das mortes, quando o feriado teve um dia a menos. Em 2020 foram 122 acidentes com vítimas e 16 mortes. No ano passado foram 171 acidentes no total e neste ano 103 batidas.