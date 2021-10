Um motorista de aplicativo reagiu a um assalto, tomou a faca do criminoso e o segurou até a chegada da Polícia Militar, em Ponte Nova, no Norte de Minas Gerais, nesta terça-feira (12).

De acordo com a polícia, o motorista de aplicativo contou que estava parado em uma praça, quando o suspeito, de 44 anos, pediu uma corrida. Durante o trajeto, ele colocou uma faca no pescoço do motorista e anunciou o assalto.

A vítima conseguiu tomar a faca do suspeito e o imobilizar até a chegada dos militares. O suspeito confessou o crime. Ele e a arma apreendida foram levadas para a Delegacia de Polícia Civil onde o caso será investigado.