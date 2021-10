Uma força policial do Reino Unido encontrou uma placa em uma estrada local que lembra bastante os símbolos relacionados à “Round 6”, nova série sucesso absoluto da Netflix. Pelo Twitter oficial, a polícia tratou de “tranquilizar”, no entanto, os motoristas, explicando que seguir as placas na rodovia não levará ao jogo mortal na Coreia do Sul. No seriado, quem recebe um cartão com a simbologia é convidado a participar do perigoso game.

“Podemos confirmar que seguir esta sinalização não vai te levar ao popular Squid Game” (em outros países, este é o nome do seriado; entenda porque no Brasil o nome foi adaptado). “São apenas orientações para rotas de desvio durante as obras… ufa!”, brincaram.

Veja o Twitter em inglês:

Evening all, So, We can confirm that by following this signage from the M4 Junction 5 in @TVP_Slough will not lead you to the popular @netflix series #SquidGame It’s just directions for diversion routes during the roadworks…phew! #P6110 pic.twitter.com/eIGcMJPuzf — TVP Roads Policing (@tvprp) October 11, 2021

A série “Round 6”, lançada internacionalmente com o título “Squid Game”, se tornou oficialmente a maior estreia de todos os tempos da Netflix. A informação foi divulgada nesta terça-feira (12) pelo serviço de streaming.

A série coreana foi vista em 111 milhões de lares em 25 dias, desde sua estreia no dia 17 de setembro. Ela superou a americana “Bridgerton”, que detinha o título por ter sido vista por 82 milhões de famílias nos primeiros 28 dias após seu lançamento, em dezembro de 2020.

A trama, criada por Hwang Dong-hyuk, mostra 456 pessoas que estão endividadas e são convidadas a participar de um misterioso jogo inspirado em brincadeiras infantis. Quem perde, paga com a própria vida.