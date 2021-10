Oito jogos sem saber o que é perder, pontos importantes retirados dos adversários e em franca ascensão na tabela de classificação. Assim, o América chega confiante para encarar o Internacional, nesta quarta-feira (12), às 21h30, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida é válida pela 26ª rodada.

O Coelho iniciou a rodada na décima posição, com 31 pontos conquistados, enquanto o Colorado ocupava a sétima colocação, com 36, três a menos do que o Fortaleza – time que fecha o G-4.

Como vem o América?

A agressividade e intensidade implementadas por Vagner Mancini no time americano tem surtido efeito. A equipe possui a terceira melhor campanha do returno e bateu times como Palmeiras e Athletico Paranaense nos últimos jogos. Um dos pontos de destaque do América: a marcação. “Essa marcação, tanto baixa quanto alta, tem sido um diferencial, nosso forte. Marcação agressiva, com coragem para marcar em cima, desde os atacantes aos zagueiros”, diz Lucas Kal, sobre o modelo de jogo.

E dessa forma, o América pretende encarar o Inter nesta noite. Em relação ao último jogo, devem ser poucas as mudanças. Patric, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo no último sábado (9), se juntou à equipe no Sul e deve retomar a vaga na lateral-direita. No ataque, Zárate segue de fora se recuperando de fisgada na coxa direita, e Felipe Azevedo segue entre os titulares.

As dúvidas ficam por conta do substituto de Alê, que vai cumprir suspensão. Algumas opções são Geovane e Juninho Valor. Mancini não deu indícios se vai manter Ribamar como centroavante ou vai optar pelo retorno de Fabrício Daniel.

Como vem o Inter?

O Internacional vem de vitória convincente por 5 a 2 sobre a Chapecoense no último domingo (10), na partida que marcou o retorno dos torcedores ao Beira-Rio. Com o resultado, a equipe Colorada conseguiu se aproximar ainda mais do G-4, e mira a vitória sobre o América para seguir na cola de Palmeiras e Fortaleza, que fecham o seleto grupo do Brasileirão.

O Inter faz boa campanha como mandante no campeonato. Não perde em casa desde 7 de julho, quando perdeu por 2 a 0 para o São Paulo ainda, ainda 10ª rodada. Pelo Brasileirão, fez outros seis jogos, onde venceu cinco e empatou um.

Diego Aguirre não poderá contar com Edenilson e Palacios, que seguem com as seleções, Brasileira e Chilena, respectivamente, na disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X AMÉRICA

Motivo: 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data: 13 de outubro de 2021

Horário: 21h30 (Brasília)

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (CBF/RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (CBF/RN) e Lorival Candido das Flores (CBF/RN)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (CBF/RN)

Internacional: Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Victor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado e Rodrigo Lindoso; Mauricio, Taison e Patrick; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.

América: Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Juninho Valoura (Geovane); Felipe Azevedo, Ademir e Fabrício Daniel (Ribamar). Técnico: Vagner Mancini.