O Sport tenta coroar sua reação no Campeonato Brasileiro, ao enfrentar o Cuiabá às 19h desta quinta-feira (14), com um feito que não alcança no Campeonato Brasileiro desde a edição de 2017: uma sequência de quatro vitórias na competição.

Após um início cambaleante com Gustavo Florentín, a equipe rubro-negra conseguiu, na última semana, vencer Grêmio e Juventude, dois adversários diretos na briga contra o rebaixamento, e ainda encerrar uma série de dez jogos invicto do Corinthians ao bater os paulistas por 1 a 0.

A vitória do último sábado (9) rendeu, inclusive, um discurso emocionado do treinador paraguaio no vestiário, conforme vídeo divulgado pelo próprio Sport em seu canal no Youtube -ainda no gramado, ele já havia deixado transparecer o alívio com o triunfo ao se ajoelhar após o apito final.

“Vínhamos conversando que essa semana teria que ser nossa. Vocês conseguiram. Nove de nove [pontos]. Estou feliz com vocês. Sentia que podíamos alcançar o nosso objetivo de ganhar, ganhar e ganhar, e que todos estivéssemos unidos. Estou orgulhoso de vocês”, disse Florentín ao elenco. A meta agora é fazer 12 de 12 pontos, o que já não acontece há quatro temporadas.

A última vez que isso ocorreu foi ainda com Vanderlei Luxemburgo, na Série A de 2017. Na ocasião, o Sport emendou seis vitórias, quatro delas no Brasileiro, uma na Copa Sul-Americana e outra na final do Campeonato Pernambucano, a que rendeu título sobre o Salgueiro.

Desde então, as melhores sequências no Brasileiro só chegaram a três vitórias. Mesmo na Série B de 2019, em que terminou na vice-liderança, o Sport não conseguiu atingir o feito -chegou a ter ali uma série de oito jogos invicto, mas com três empates intercalados com outros cinco triunfos.

Agora a empolgação dos rubro-negros para, enfim, conquistarem uma quarta vitória seguida se soma aos retornos de Hernanes e Everaldo, que cumpriram suspensão na rodada anterior e estarão à disposição de Florentín.

O Sport ainda poderá se valer dos desfalques do Cuiabá, que não terá Jonathan Cafú, suspenso, e ainda trata Clayson, um de seus principais jogadores na temporada, como dúvida.

Também na briga contra o rebaixamento, a equipe mato-grossense não vence há cinco rodadas, desde que bateu o Juventude por 2 a 1. No entanto, ela vive situação mais confortável que o Sport na tabela: é a 12ª colocada, com 31 pontos, cinco a mais que o time pernambucano, em 18º.

Além disso, o time de Jorginho deu bons sinais ao seu torcedor no empate sem gols com o São Paulo na segunda (11), em que conteve a pressão do adversário, com maior posse da bola, e criou melhores chances no ataque.

Estádio: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Horário: 19h (de Brasília) desta quinta-feira (14)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (FIFA-SC)

Transmissão: SporTV e Premiere