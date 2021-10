Torcedores invadiram o estádio Ismael Benigno, em Manaus (AM), na noite dessa terça-feira (12), para assediar os jogadores da seleção brasileira às vésperas do jogo contra o Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

O grupo que adentrou o local filmou os atletas no vestiário e publicou nas redes sociais. O atacante Gabigol, do Flamengo, foi flagrado na ocasião. Ele estava tomando banho no local.

Filmaram o Gabigol tomando banho no CT da Seleção Brasileira. pic.twitter.com/Oh3Ziy3trp — Futmais (@futtmais) October 13, 2021

No vídeo, o jogador se irrita com o ocorrido e pede para que não seja filmado. Ao lado dele, está o atacante do Basel, Arthur Cabral. O ex-atleta do Palmeiras aparece rapidamente na filmagem.

O Brasil se prepara para enfrentar o Uruguai nesta quinta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), pelas Eliminatórias. O time de Tite lidera o torneio com 28 pontos em 10 jogos disputados.