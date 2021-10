A UFMG iniciou as aulas do segundo período letivo de 2021 nesta quarta-feira (13) com regime híbrido. Ou seja, os universitários vão se revezar entre aulas presenciais e on-line. Os detalhes podem ser conferidos aqui.

O retorno às aulas presenciais, conforme a reitora Sandra Regina Goulart Almeida, está sendo feito de modo muito cauteloso, com muita responsabilidade. “Os dados do momento são bons, mas sabemos que a pandemia ainda não está totalmente sob controle; todo cuidado, neste momento, ainda é necessário. É justamente por isso que estamos migrando para a etapa 2, e não para a 3, que prevê a ocupação de todos os espaços”, explica.

Coordenadora do Comitê da UFMG de Enfrentamento ao novo coronavírus, Cristina Alvim ressalta que, caso haja um recrudescimento da pandemia, o plano prevê o retorno às etapas anteriores. “Não acreditamos que esse agravamento deva ocorrer, mas é uma possibilidade, então somos cautelosos nesse sentido. Na pandemia, estamos sempre lidando com alguma margem de incerteza”, pondera.

Recepção dos calouros

Além do retorno das aulas presenciais, a UFMG também recebe nesta quarta-feira 2.859 novos alunos, em 65 cursos. Para recepcionar os calouros, uma programação especial foi montada. Até quinta-feira (14), eventos on-line serão realizados com transmissão pelo canal da Coordenadoria de Assuntos Comunitários (CAC) no YouTube.

Hoje, às 9h, os alunos tiveram a aula magna ministrada pelo professor João Alberto de Almeida, decano do Conselho Universitário no exercício do Reitorado.

Veja a programação de quinta-feira:

17h30 Abertura a cargo do estudante Walter Gomes Pedrosa Júnior (Química Licenciatura), que atuará como mediador

17h35 Abertura cultural: Projeto Encruzilhadas Sonoras, com os estudantes Júlio César Aurélio de Souza (Ciências Sociais) e Matheus Alves Magalhães (Física Licenciatura)

17h45 Abertura institucional com o professor Tarcísio Mauro Vago, pró-reitor de Assuntos Estudantis

18h05 Estudantes convidados farão perguntas à equipe da Prae sobre temas diversos

18h20 O público enviará pelo chat outras perguntas que serão respondidas pela equipe da Prae

18h50 Mensagem final da equipe

Pró-reitora de Graduação, Benigna Maria de Oliveira afirma que são muito bem-vindos os estudantes que chegam no momento em que a UFMG também começa uma nova etapa, com o início do período letivo no regime de ensino híbrido emergencial (EHE). “É um momento de muitas novidades para todos, e precisamos trabalhar de forma colaborativa e solidária. Para os calouros, neste período letivo, ainda não haverá aulas presenciais, mas temos trabalhado para possibilitar acesso, mesmo que temporariamente no modo remoto, às diversas oportunidades que a Universidade oferece para que eles tenham uma ampla formação profissional, científica e cidadã.”

Histórico

Por causa da pandemia, em março do ano passado a UFMG interrompeu suas atividades presenciais e deu início, no segundo semestre de 2020, ao Ensino Remoto Emergencial (ERE), mantendo como atividades presenciais apenas aquelas consideradas essenciais para o funcionamento da instituição, como limpeza, segurança, serviços de portaria e manutenção.

Em razão de sua relação com o atendimento às demandas relacionadas à pandemia, em agosto de 2020 os cursos de graduação da saúde retomaram as atividades de estágios em serviços da área, começando pelos estudantes concluintes e aumentando progressivamente as atividades práticas presenciais assistenciais e laboratoriais.

No primeiro período letivo de 2021, 11 cursos estavam com atividades acadêmicas curriculares presenciais, com foco na oferta de serviços em saúde: Medicina, Fonoaudiologia, Radiologia, Enfermagem, Nutrição, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Farmácia, Biomedicina, Odontologia e Medicina Veterinária. No entanto, em março, com o agravamento da pandemia e o colapso dos serviços de saúde do país, a UFMG retrocedeu à etapa 0 do seu Plano por dois meses.

Em 17 de maio de 2021, a Universidade retornou à etapa 1, elevando para 20% seu teto de ocupação para atividades presenciais, restringindo-se àquelas não adaptáveis ao modo remoto. Em 23 de agosto de 2021, a Prefeitura de Belo Horizonte autorizou o retorno de atividades presenciais no ensino superior, e, considerando o cenário epidemiológico da cidade e o avanço da vacinação, a UFMG deflagrou o início da etapa 2 em 13 de setembro, com 40% de ocupação dos espaços.

No que diz respeito às atividades curriculares, o Plano para o retorno presencial informa que, “para o segundo período letivo de 2021, com a adoção do regime de Ensino Híbrido Emergencial, serão planejadas novas atividades presenciais, de acordo com as especificidades dos cursos e unidades”.

Segundo a reitora Sandra Goulart Almeida, cada unidade e cada colegiado de curso está fazendo o seu planejamento, de modo a definir quais atividades deverão ser retomadas em outubro. “Ainda vamos conviver pelo restante deste ano com o Ensino Híbrido Emergencial, em que teremos atividades remotas e presenciais, até que possamos ter segurança para voltar completamente”.