A ex-BBB e youtuber Viih Tube, 21, anunciou nesta quarta-feira (13) o fim de seu relacionamento com Bruno Magri. O ex-casal ficou três anos juntos e o anúncio do rompimento foi feito através de publicações no Instagram.

“Eu nem sei como dizer isso a vocês, mas eu e o Bruno não estamos mais juntos. Não sabia o momento certo de contar e nem como fazer, mas aí percebi que não vai ter momento certo, vai ser difícil anunciar de qualquer jeito”, começou a youtuber na legenda de sua publicação.

Ela segue dizendo que o rompimento partiu de um lugar de respeito e aconteceu com uma conversa sincera. “Terminou bizarramente bem”, pontua, “e o mais engraçado é que realmente foi aquela coisa clássica de ‘estamos em fases diferentes'”.

“Antes que perguntem ou se preocupem, estou bem! Ainda sou nova e não posso ter medo do destino e do que vem pela frente!”, continuou a artista. Por fim ela agradece ao agora ex-namorado e afirma que irá “estar aqui torcendo por você de longe, torcendo para realizar seus sonhos, torcendo por tudo!”.

“Quero lembrar da gente exatamente como nessa foto, obrigada por ter feito parte de mim!”, finalizou o texto. Magri também publicou fotos para anunciar o término em suas redes sociais. “A vida é uma montanha-russa de emoções, e você me proporcionou as melhores durante meus últimos três anos”, iniciou.

“Foi você quem me ensinou o que é esse amor. A estar lá, cuidar, sentir e torcer pelo outro como se fosse por mim mesmo. Obrigada por me mostrar esse meu lado que nem eu conhecia. Nosso ciclo juntos se encerra aqui, mas o que jamais se encerra é o carinho e a admiração que sinto”, continuou.

“Vou te guardar no coração com todo o amor do mundo, pois é assim que quero me lembrar de nós. Obrigado por partilhar a vida ao meu lado, até agora. Torcendo daqui”. Nos comentários fãs e internautas demonstraram surpresa com a decisão e lamentaram o fim do namoro.

“Desejo que sejam muito felizes”, escreveu a cantora e também ex-BBB Gabi Martins. “Amo vocês dois”, completou o criador de conteúdo Lucas Rangel. “Mentira”, escreveu um internauta. “O casal que eu tinha certeza que ia se casar”, pontuou outra.