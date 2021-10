Mais um capítulo do barraco envolvendo a família Medina. Depois das graves acusações disparadas por Simone Medina, mãe de Gabriel Medina, a mulher do surfista Yasmin Brunet decidiu processar a sogra, segundo informou o colunista Leo Dias. Na noite desta terça (12), Leo divulgou uma carta que Simone escreveu ao filho e o print com as mensagens onde ela atacava Yasmin.

“Sua esposa e a mãe dela são muito decentes: Filme pornô, aborto, relacionamento homossexual. Quem é que são vocês? Podres!”, disse Simone, mãe do surfista, em mensagens

Entre outras acusações, Simone Medina disse ter vídeos íntimos da modelo fazendo sexo oral em outro homem. Com a mensagem enviada ao surfista sobre um suposto vídeo íntimo de Yasmin Brunet enquanto ela ainda era menor de idade, Simone pode responder por pornografia infantil, calúnia e difamação. “Ah, me esqueci. Recebi um vídeo da Yasmin fazendo uma chupeta. Tenho até vergonha de reproduzir a palavra. Ela estava bem louca em uma festa no condomínio dela no Rio. Novinha! Bêbada, no estacionamento, fazendo isso num cara e depois vomitando”, disse Simone.

A relação entre Gabriel e a mãe estremeceu desde que ele se casou com Yasmin Brunet. E vale lembrar que após este último ataque, o surfista decidiu bloquear Simone em todas as redes sociais e aplicativos de mensagens. Nesta última conversa, ela não poupou ataques e ofensas à nora e chegou a comparar a nora com uma atriz de filmes pornô.