Aline Mineiro, Gui Araujo e Victor Pecoraro disputam a permanência em A Fazenda 13 (Record) nesta semana. Um dos três será o quarto eliminado do programa e deixa a competição na quinta-feira (14). Com sete votos, Aline foi a mais votada pelos colegas para a roça da semana e ocupou o segundo banquinho. Com isso, ela ganhou o direito de puxar um dos participantes da baia (exceto Dynho Alves, que estava imune). Ela optou por Victor.

Já Gui foi indicado à roça pelo fazendeiro Rico Melquiades. Por decisão de Dayane, que sobrou no jogo de “resta um”, ele não teve direito de participar da prova do fazendeiro.

Já Dayane conseguiu se livrar da berlinda. Ela venceu a prova do fazendeiro, se tornando fazendeira da semana.

Prova do Fazendeiro

A prova que sagrou o novo fazendeiro do programa teve duas fases. Na primeira, os participantes precisavam achar cubos em uma piscina de bolinhas. Cada cubo representava um produto que aparecia em um gabarito. Eram seis produtos ao todo para cada participante.

Aline foi a primeira a preencher seu gabarito, seguida por Dayane e, depois, por Victor. A ordem era importante para começar a segunda fase com melhor pontuação (100 pontos para o primeiro colocado, 75 para o segundo e 50 para o terceiro).

Além disso, isso também definia a ordem em que os participantes disputariam a segunda etapa. Nessa fase, eles tinham que puxar alavancas que desvendavam faziam aparecer em uma parede pontuações diferentes.

A cada rodada, o participante tinha que puxar uma alavanca para si e outra para presentear um colega. Foram três rodadas ao todo. Dayane foi a que somou mais pontos (7.775), seguida por Aline (6.050 pontos). Victor ficou em último lugar, com 2.700 pontos. Com isso, ela se tornou a fazendeira da semana.