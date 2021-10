Jogar ao lado da torcida é outra coisa, principalmente para um time de massa como o Atlético. Os torcedores foram fundamentais ontem na vitória de virada por 3 a 1 sobre o Peixe no Gigante da Pampulha, resultado que manteve o Galo com folga na ponta da tabela de classificação da Série A. A torcida está cada vez mais confiante e não é para menos. A vantagem para o segundo colocado, que é o Flamengo, segue com 11 pontos. Mesmo o rubro-negro tendo dois jogos a menos, a gordura do Galo é muito boa. É só ter tranquilidade e pés no chão para administrar o bom momento até a 38ª rodada. No dia 30 de outubro, teremos praticamente uma final antecipada do Brasileirão, quando Flamengo e Galo se enfrentam no Maracanã, pela 29ª rodada do Nacional. Agora, é descansar é pensar no duelo contra o Atlético-GO no próximo domingo fora de casa. Um abraço!

