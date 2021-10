O vôlei com conhecimento e independência jornalística

Para entender o que aconteceu na primeira partida da decisão do estadual paulista, é necessário português ou chinês.

Você sabia que Amarelo ou Huang Ho, é nome de um rio da China que é o 2º mais longo do país e o 6º mais extenso do mundo, com 5,4 mil km de comprimento?

Mas o contexto do post passa pela cor amarela que significa luz, calor, otimismo e alegria. O amarelo simboliza sol, verão e prosperidade.

Amarelou vem do verbo amarelar.

Tingir de amarelo, tornar amarelo, predomínio amarelo num local.

Amarelar é também característica daquele (pessoa ou time) que amarela, ou seja, se intimida, teme, ou se encolhe quando pressionado diante de alguém ou adversário.

É o conhecido ‘pipocar’.

Não está errado portanto, diante das várias definições acima, afirmar que o ginásio Ponte Grande, em Guarulhos, amarelou.

Cabe interpretar.

A primeira partida da final do estadual paulista reuniu Vedacit, de amarelo, e Campinas, de azul.

Um era estreante em decisão, sem apelo político, com orçamento limitado e referência de projeto.

O outro, alidado declarado da CBV, está na estrada faz tempo, sonha ser reconhecido, virar grande, só que esbarra na falta de camisa e tradição.

Isso não tem preço.

Por falar em preço, o salário de Lucão, por exemplo, paga a folha de Guarulhos.

Só que no esporte não é tudo, vide o que aconteceu no confronto entre Bauru e Barueri.

É preciso saber investir, escolher as peças certas, dentro e principalmente fora de quadra, e esses nunca foram os ponto fortes de Campinas, como não são de Bauru.

Se deu prazer ver Barueri em quadra, deu gosto assistir Guarulhos.

Óbvio que os 37 pontos de Franco chamaram atenção e foram determinantes na vitória por 3 a 2. O oposto sobrou.

Mas o amarelo de Guarulhos ganhou no coletivo, na tática e na disposição.

Campinas, o do ‘dublê’, carrega o peso da obrigação de empatar a série e ser campeão no golden set.

Não irá minimizar a fama, mas evitará o fim de temporada.