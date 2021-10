Em partida disputada na noite desta quinta-feira (14) na Arena Amazônica, em Manaus, o Brasil foi soberano diante do Uruguai e aplicou uma goleada por 4 a 1, em jogo válido pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar, em 2022.

O placar só não foi ainda mais dilatado por causa da grande atuação do goleiro Muslera, que acabou falhando no quarto gol anotado por Gabigol. Os demais tentos verde e amarelos foram de Neymar e Raphinha, duas vezes, que parece ser o grande achado de Tite para a sequência do trabalho. Luisito Suárez descontou para os uruguaios.

Agora, o Brasil espera até o dia 11 de novembro para voltar a campo quando enfrentará a Colômbia, em solo brasileiro, ainda sem horário e local confirmados. Já a Celeste Olímpica vai tentar se recuperar na mesma data, porém contra a Argentina, em casa, em mais um clássico sul-americano.