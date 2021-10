Com o objetivo de valorizar e reconhecer talentos mineiros e promover a música produzida o Estado, foi lançado o edital da segunda edição do Prêmio da Música Popular Mineira, promovido pela Empresa Mineira de Comunicação (EMC), vinculada à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult), por meio da Rádio Inconfidência. A iniciativa prevê R$ 63 mil (nove prêmios de R$ 7 mil nas categorias “Melhor música” e “Melhor álbum”, além de troféus) em prêmios, divididos em cinco áreas: MPB, Pop e rock, música instrumental, música regional, indígena e afro-mineira, e obra infantil.

Em 2021, a premiação faz uma homenagem aos 75 anos de nascimento do compositor mineiro Fernando Brant. Outra novidade é a inclusão das músicas indígena e afro no repertório. Para participar, o interessado deve acessar o edital no site da Rádio Inconfidência .

As inscrições acontecem entre os dias 10 e 17 de novembro. Podem se inscrever, gratuitamente, compositores, músicos e intérpretes mineiros ou artistas que moram em Minas desde 1º de janeiro de 2020. O encerramento do II Prêmio da Música Popular Mineira será no Palácio das Artes, com show transmitido pela Rede Minas, no início de 2022.

Segundo o presidente da Empresa Mineira de Comunicação (EMC), Sérgio Rodrigo Reis, o prêmio busca reconhecer os artistas mineiros: “Minas é conhecida por ser um Estado extremamente musical: uma música de qualidade, uma música diferenciada e esses artistas, muitas vezes, carecem de oportunidade para promover suas próprias obras”.

Confira as áreas do II Prêmio da Música Popular Mineira:

MPB (e afins)

1. Prêmio de Melhor Música

2. Prêmio de Melhor Álbum

Pop, rock (e afins)

1. Prêmio de Melhor Música

2. Prêmio de Melhor Álbum

Música instrumental

1. Prêmio de Melhor Música

2. Prêmio de Melhor Álbum

Música regional, indígena e afro-mineira

1. Prêmio de Melhor Música

2. Prêmio de Melhor Álbum

Música – obra infantil

1. Prêmio Obra Infantil