O América viu cair, nesta quarta-feira (13), a sequência de oito jogos sem perder na Série A do Campeonato Brasileiro, com a derrota por 3 a 1 para o Internacional, em Porto Alegre. O resultado foi diferente do esperado, como destaca Juninho.

“A nossa equipe, independente do lugar que joga, pegou um espírito de vencer. Em outras ocasiões, a gente viria aqui para fazer um jogo para empatar, para levar um pontinho. Hoje nós viemos aqui para vencer, e infelizmente perdemos”, disse o capitão da equipe, em entrevista ao Premiere.

Com o resultado, o América caiu uma posição na tabela, antes décimo colocado, agora ocupa a 11ª posição, com os mesmos 31 pontos. O número de segurança para a manutenção na Série A é de 45 pontos, projetados pela equipe.

“Mas é levantar a cabeça, acho que estamos fazendo uma boa campanha. Agora um jogo em casa, dificílimo também. Levantar a cabeça, recuperar o mais rápido possível e estamos bem, na briga para conquistar os nossos objetivos”, destacou.

O América tem pela frente o Bahia, no próximo sábado, às 21h, na Arena Independência, em jogo válido pela 27ª rodada. Mancini não poderá contar com Ribamar, que tomou o terceiro cartão amarelo, e cumprirá suspensão automática.