Uma mulher no Canadá acordou com o estrondo de um meteorito que perfurou o teto de sua casa e caiu em sua cama, enquanto ela estava deitada, a centímetros de sua cabeça.

Ruth Hamilton contou à imprensa internacional que já dormia há horas quando seu cachorro latiu e a despertou segundos antes da pedra cair em seu quarto.”A próxima coisa foi uma enorme explosão e destroços por todo o meu rosto”, lembrou em uma entrevista, conforme relatou à CBC News.

Ela chamou a polícia e localizou a rocha cinza-carvão quase do tamanho de um melão despencou do espaço. “Você está dormindo, seguro, em sua cama, e pode ser derrubado por um meteorito, aparentemente.”

Inicialmente, ela não sabia que era um meteorito. A suspeita inicial da polícia foi de destroços de um canteiro de obras situado nas Montanhas Rochosas canadenses.

No entanto, os trabalhadores do local disseram que não havia explodido nada naquela noite, mas haviam visto algo como uma estrela cadente caindo do céu.

Uma equipe de especialistas da Western University confirmou que a rocha era de fato do espaço.