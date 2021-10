“América melhor no primeiro tempo, o Inter melhor na segunda etapa. Enquanto fomos melhor, tivemos boas oportunidades e acabamos não fazendo os gols, e o Inter na segunda aproveitou melhor as chances que teve, e por isso o placar”, analisou o treinador americano.

O Coelho teve mais posse de bola, trocou mais passes, chutou ao gol dez vezes, mesma quantidade do adversário, mas ainda sim, saiu com o resultado negativo. Vagner Mancini lamentou o resultado, que ao seu ver, não condiz com o desempenho do time na partida.

“Fomos organizados, chegamos bem à frente, mas infelizmente na segunda etapa, após a marcação do segundo gol, a equipe acabou sentindo um pouco, teve que se abrir para buscar o empate, e acabou tomando o terceiro gol”, disse.

O treinador pontuou ainda a exigência física do jogo, e reprovou as 47 faltas marcadas pela arbitragem, o que segundo ele, mudou a dinâmica da partida. “Jogo extremamente pegado, desde o começo com muitas faltas, parando demais”, reclamou. Vagner Mancini ainda completou dizendo que um dos principais jogadores da defesa do Inter, Moisés, que estava marcando Ademir, cometeu seguidas faltas, mas só veio a receber amarelo ao fim do jogo.

Por fim, o treinador destacou que nas substituições feitas, os jogadores corresponderam dentro do possível e de como a partida se apresentava, já que o América estava atrás no placar. E ressaltou a qualidade do adversário, que vive boa fase na competição.

“Não jogamos contra um time qualquer. O Inter é um time bem dotado fisicamente, que joga um bom futebol, vive bom momento no campeonato. Não é toda hora que América vai ser superior ou não durante os 90 minutos, tanto físico, quanto técnico”, pontuou.