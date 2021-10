Em confronto válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o América perdeu para o Internacional por 3 a 1, no Beira-Rio. Patrick abriu o placar, na sequência, Ademir empatou, na primeira etapa. No segundo tempo, Patrick balançou as redes novamente, e Yuri Alberto sacramentou a vitória. Veja os gols no vídeo abaixo!

