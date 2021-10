Um grave acidente entre um carro de passeio e um caminhão que transportava vigas de ferro deixou duas pessoas mortas e uma ferida, na tarde desta sexta-feira (15), na BR-116, na altura de Leopoldina, na região da Zona da Mata.

As informações do Corpo de Bombeiros dão conta que a corporação foi acionada por volta das 15h45, na altura do km 759 da rodovia, sendo que havia vítimas presas às ferragens.

Ao chegar ao local, os militares constataram que todas as vítimas estavam em um Volkswagen Fox. O carro era de uma transportadora que fica localizada às margens da BR-116, no município de Laranjal, também na Zona da Mata.

O condutor do veículo, de 59 anos, ficou preso na lataria e morreu ainda no local. Um dos passageiros do carro, de 45 anos, acabou sendo lançado para fora do veículo com a força do impacto, indo parar a cerca de 7 metros de distância, ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Ele foi resgatado e repassado para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com vida, porém, acabou não resistindo e morreu logo após dar entrada em uma unidade de saúde não especificada da região.

O terceiro passageiro do carro de passeio, um homem de 42 anos, que também estava preso às ferragens, foi retirado e socorrido pelo Samu ainda com vida. O estado de saúde do ferido não foi divulgado pela corporação. O motorista do caminhão não sofreu nenhum ferimento na batida.

Segundo os bombeiros, as causas do acidente ainda não foram esclarecidas.

Atualizada às 18h48