As últimas horas foram de reuniões da alta cúpula do América para analisar e definir o nome que vai assumir o comando técnico após a saída de Vagner Mancini. Marcus Salum, coordenador de futebol clube-empresa afirmou que a intenção é chegar logo ao novo treinador.

“O América vai buscar um novo treinador, não vai demorar para fazer isso. Estamos discutindo o perfil. Vou receber os jogadores hoje no CT, vamos para o hotel e para o jogo, vamos ganhar do Bahia. O treinador, vamos buscar o melhor que a gente conseguir, dentro do perfil que nós queremos”, disse o dirigente.

Além de Mancini, deixaram o clube o auxiliar técnico Régis Angeli, que chegou para substituir Anderson Batatais, o analista de desempenho Claudio Andrade e o preparador físico Lucas Itaberaba. Em primeiro momento, o auxiliar do clube vai comandar o América diante do Bahia

“Para o jogo já está definido, Diogo Giacomini vai dirigir. É o auxiliar permanente do clube, com o Léo Cupertino, que vai ser o preparador, porque se desligaram, além do auxiliar, o analista e o preparador físico. Então, o projeto de sábado já está culminando”, afirmou Salum.

Confira o pronunciamento de Marcus Salum sobre o assunto