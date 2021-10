O América se reapresentou na tarde desta sexta-feira (15) no CT Lanna Druond e realizou a única atividade antes do jogo com o Bahia, neste sábado, às 21h, na Arena Independência, em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão. Neste sábado, a equipe comandada por Diogo Giacomini, auxiliar técnico permanente, e será auxiliada por Leo Cupertino.

Antes da atividade houve uma conversa entre diretoria e elenco em campo. Marcus Salum, coordenador geral de futebol clube-empresa, enalteceu a mentalidade do grupo e deu ênfase à confiança no trabalho que está sendo realizado.

O treino

Em espaço reduzido, os atletas fizeram um treino com bola intercalando as trocas de passes e movimentação. Além disso, treinaram bolas paradas. Durante a atividade, Giacomini conversou com os atletas para tentar aproveitar o máximo possível de tempo nesta breve preparação.

A principal novidade ficou por conta do retorno do volante Zé Ricardo, que se recuperou de dores devido a um tostão sofrido na coxa esquerda, e participou do treino com o grupo. Quem segue fora é Zárate, em tratamento do estiramento sofrido na posterior da coxa direita.

Após o treino, todos jantaram no CT. Os relacionados seguiram para a concentração para o duelo diante do Bahia.