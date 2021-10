A avenida Olinto Meireles no Barreiro de baixo está interditada ao lado da Manesmann e do viaduto que dá acesso à avenida Tereza Cristina, para obras da prefeitura, nesta sexta-feira (15).

O fechamento ocorre no sentido Estação Barreiro e quem passaria pelo local deve usar os desvios: subindo pelo viaduto da Manesman, pegar a avenida Tereza Cristina, fazer o retorno nela no sentido bairro, pegar o viaduto do bairro Santa Margarida e a avenida Afonso Vaz de Melo.

De acordo com a prefeitura, são realizadas obras da operação tapa-buraco que começaram nesta sexta e têm previsão de encerrar no mesmo dia, dependendo do clima.