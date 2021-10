Belo Horizonte registrou queda na ocupação dos leitos de UTIs Covid. Nas últimas 24 horas, a lotação reduziu de 43,6% para os atuais 42,1%. O parâmetro, assim como os demais que medem a pandemia na capital, está no nível verde, considerado como de controle.

Mas, no período de um dia, a ocupação das enfermarias para atender os pacientes infectados com o vírus teve ligeiro aumento. Nesta sexta-feira (15), 38,7% das vagas estão preenchidas, na quinta (14) o percentual era de 38,2%.

Já a taxa de transmissão do vírus se manteve em 0,89 – representa desaceleração da pandemia. O número significa que cada grupo de 100 infectados transmite a doença para 89 pessoas. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) e constam no mais recente boletim epidemiológico.

O levantamento mostra que BH tem 1.496 contaminados com o vírus, sendo que 177 diagnósticos foram feitos nas últimas 24 horas. O município registrou, no intervalo de um dia, três mortos em decorrência da doença, o que fez elevar para 6.867 os óbitos. Desde o início da pandemia, a Covid fez 286.234 vítimas na capital.

Com relação à vacinação, 82,3% dos moradores com mais de 12 anos receberam a primeira dose, e 56,4% do público-alvo da campanha concluíram o esquema de imunização.