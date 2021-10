Depois da reunião entre o presidente do Cruzeiro Sérgio Santos Rodrigues, comissão técnica e elenco, na tarde desta sexta-feira (15), em que o mandatário explicou a situação do clube, a Raposa ainda aguarda um posicionamento oficial dos jogadores sobre o fim da greve. O comunicado deve ser feito pelas redes sociais, como ocorreu no início da paralisação.

No encontro desta sexta-feira na Toca da Raposa II, que durou cerca de duas horas e teve a participação até de Vanderlei Luxemburgo, o presidente do clube celeste pediu “paciência” aos jogadores e afirmou que tenta buscar recursos para acertar a folha salarial. Uma das opções seria estreitar a relação com o empresário Pedro Lourenço, que já ajuda o clube financeiramente.

Sérgio Santos Rodrigues tentou, na manhã desta sexta-feira (15), R$ 30 milhões em empréstimo com parceiros apra quitar os atrasados e garantir os pagamentos até o fim da temporada. Os investidores estão dispostos a desembolsar R$ 13 milhões – valor correspondente aos salários entre setembro e dezembro deste ano, incluindo o 13º pagamento –, mas exigem que o dirigente fique afastado do departamento de futebol.