Alô, Nação Azul! O Cruzeiro volta a viver mais uma grande turbulência, e justo no momento de crescimento em campo. Situação até constrangedora essa em função dos salários super atrasados, e que fizeram com que os jogadores iniciassem uma greve que foi aderida até pelo sub-20. As atividades estão paralisadas até que o presidente, que chegou de Portugal, dê uma solução. Menos mal que o time não terá nenhum compromisso neste final de semana, pois a próxima partida é só no dia 22, contra o Avaí. É um tempo relativamente considerável para que o clube busque soluções para pagar pelo menos parte dos atrasados. A questão agora é financeira, porque em campo o time evoluiu. O crescimento é visível a cada jogo, e se vê ainda que o time recuperou o respeito dos adversários. E tudo isso graças ao trabalho de Vanderlei Luxemburgo, que poderia ter chegado bem antes se a diretoria tivesse escutado dicas e opiniões daqueles que tem visão de futebol. Certamente o time hoje estaria no pelotão de frente, no caminho de volta à elite.

