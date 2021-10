O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, se reuniu com parceiros na manhã desta sexta-feira (15) para tentar amenizar o caos financeiro vivido pelo clube. O mandatário pediu R$ 30 milhões emprestados a empresários a fim de manter as contas em dia até o fim de 2021.

O dirigente alegou que precisa de R$ 9 milhões de forma imediata para quitar os atrasados com plantel e colaboradores e mais R$ 21 milhões para que os compromissos sejam honrados até o final desta temporada.

Os parceiros sinalizaram com o pagamento dos salários até o fim da temporada. Entretanto, se negaram a entregar o dinheiro ao presidente Sérgio Santos Rodrigues, conforme apurado pelo Super.FC. O grupo está disposto a enviar um representante para conversar com atletas e colaboradores a fim de avisar que serão os responsáveis por arcar com os vencimentos.

O principal temor dos investidores é que o dinheiro passe pela administração de Sérgio Santos Rodrigues. O grupo não quer que o mandatário seja o encarregado de distribuir os valores aos colaboradores e atletas do Cruzeiro. O dirigente perdeu a credibilidade até com os antigos aliados e se vê pressionado no clube.

Membros do departamento de futebol – jogadores e comissão técnica – também não confiam no mandatário, conforme apurado pela reportagem. Os principais líderes do plantel e o treinador Vanderlei Luxemburgo conversam diretamente com parceiros quando precisam solucionar problemas internos.