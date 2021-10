Já mais ambientada com a realidade do clube, Lindsay Camila finalizou a primeira semana de treinamentos na Vila Olímpica com o time feminino do Atlético. O Galo se prepara para o confronto diante do Social, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro, no domingo (17), às 10h, no estádio Louis Ensch, em Coronel Fabriciano.

Na quarta colocação com apenas quatro pontos somados em três jogos (uma vitória, um empate e uma derrota), o Galo busca a reabilitação após sofrer a primeira derrota da temporada – a última havia sido na Série A-2 do Brasileirão de 2020, no clássico contra o Cruzeiro, no fim de semana, quando era comandado por Hoffmann Túlio.

“Eu tô tentando introduzir algumas coisas aos poucos, porque se eu chegar e derrubar tudo, fica difícil para elas e para mim. O último jogo não tem como tirar como base. Eu estive presente, assisti, mas a semana tem sido bacana. Tô gostando do que estou vendo, tem sido bem bacana essa semana”, disse a treinadora.

Para a partida contra o Social, o Lindsay não poderá contar com as jogadoras que seguem tratamento no departamento médico. Emilly teve uma lesão muscular na coxa direita e segue em transição. Flávia Gil com entorse no tornozelo esquerdo e também segue em fase de transição. Ilana: dor na região do púbis em tratamento. Karoline com lesão na tíbia está em fase inicial de transição. Milena de Paula, lesão no joelho em tratamento. Nadine entorse no tornozelo direito e segue em fase de transição.