Para marcar o centenário do Guaraná Antarctica, a Ambev resolveu apostar no inusitado e está lançando seis novos sabores da bebida bebida no mercado: Cajá, Cupuaçu, Acerola, Jabuticaba, Uva verde e Erva-mate. A novidade chega aos principais pontos de venda de todo o país a partir desta sexta-feira (15).

Os seis sabores inéditos foram escolhidos por consumidores, que responderam, via internet, quais novos sabores eles gostariam de adicionar à receita secreta original.

“Estamos comemorando 100 anos e deixamos o Guaraná Antarctica ainda mais brasileiro. Esta coleção exclusiva e limitada veio para atender ao desejo dos consumidores que constantemente nos pedem por novos sabores”, explica Julia Chieppe, gerente de marketing de Guaraná Antarctica.

Antes de chegar aos escolhidos, alguns pedidos diferentões chegaram à Guaraná Antarctica, como sabor jiló, maxixe e jerimum. Ouvindo (quase) todos os brasileiros, a marca apostou em sabores vindos de todos os cantos do país.

As latas da coleção de 100 anos também são inspiradas na cultura nacional e ficaram por conta do artista plástico Andrés Sandoval, que na produção delas se inspirou na imersão da cultura e na história brasileira.