Uma empresa norte-americana especializada em robótica compartilhou vídeos nas redes sociais de um cão robô equipado com uma arma. Segundo a New Scientist, uma versão desarmada do robô está sendo usada como segurança de perímetro na Base Aérea de Tyndall, na Flórida.

A versão armada do robô foi exibida nesta semana pela Ghost Robotics, em Washington. O robô está equipado com um rifle de precisão não tripulado da Sword Defense. Eles são capazes de cruzar com alto grau de autonomia terrenos acidentados que podem ser difíceis para máquinas sobre rodas e esteiras.

Vida imita a arte

Depois que as imagens dos cães robôs foram compartilhadas nas redes sociais, os internautas começaram a comparar com um dos episódios de “Black Mirror”. No episódio, os cães robôs perseguem os humanos em um cenário apocalíptico. “Os caras fizeram mesmo o cão robô assassino de Black Mirror”, escreveu um internauta no Twitter. Outro comentou: “‘Black Mirror’ nunca foi teoria!!”

Uma internauta compartilhou um gif de um cão robô com facas de um episódio de “Black Mirror” dizendo que daqui a pouco os fabricantes lançam igual. “Já, já com faquinhas também. Olha se não é a vida imitando a arte… Episódio Metalhead de ‘Black Mirror'”, escreveu.

Outros internautas criticaram o novo cão robô e disseram que ele será usado para dispersar manifestantes. “Teve gente acreditando que as empresas iriam ficar só nós brinquedinhos inocentes”. Outra pessoa questionou: “Quanto tempo até esse cão robô armado começar a ser usado para dispersar manifestantes?”