Com mais 13 jogos para cumprir no Campeonato Brasileiro, o Atlético lidera a competição com 11 pontos de vantagem sobre o Flamengo – que tem dois jogos a menos em relação ao Galo – e está perto de coroar a boa fase vivida pelo clube alvinegro, após muitos anos na luta.

Em entrevista à TV Galo na tarde desta sexta-feira (15), o técnico Cuca falou sobre a expectativa para a conquista do título brasileiro. O treinador não esconde a vontade de ser campeão pelo Galo nesta temporada e diz que será uma forma de “coroar” o trabalho feito no clube como um todo, não só dentro de campo.

“É um momento maravilhoso, que o Atlético vive no geral, não só em campo. Construção de um novo estádio, coisas andando tudo certinho. Deus queira que a gente ganhe esse ano, mas, se porventura não der, o que eu acho que não vai acontecer, o Galo está no caminho certo. As coisas vão acontecer naturalmente. É uma sequência plantada para o torcedor poder colher, desfrutar de tudo isso. Esse torcedor que tanto sofreu na vida toda, por diversos fatores. Amanhã ele vai ter motivos para comemorar, tanto pelo estádio, pelo time que é bom, a estrutura que o clube tem aqui. É um momento maravilhoso, mágico que o time vive. Tomara que a gente consiga dar a eles o que tanto querem”, disse.

O elenco faz nesta sexta o penúltimo treinamento na Cidade do Galo antes do confronto contra o Atlético-GO, fora de casa, no domingo (17), às 18h15. Cuca foi perguntado sobre como “desviar” das polêmicas que podem acontecer fora de campo nesta reta final e priorizou o trabalho.

“Aqui dentro do campo é trabalho. É melhorar, procurar fazer o máximo no dia a dia, como hoje. Nos preparar bem para domingo e fora de campo deixa para os outros fazerem o que quiserem”, comentou o técnico Cuca.