O Governo de Minas Gerais aproveitou o Dia dos Professores, celebrado nesta quinta-feira (15), para fazer a nomeação de mais de mil docentes aprovados em concurso público. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (SEE), os cargos que vão ser preenchidos pelos novos profissionais são todos da Educação Básica.

No total, as vagas vão contemplar 123 cidades de 34 Superintendências Regionais de Ensino (SREs). A relação com o nome de todos os convocados pode ser consultada neste site, a partir da página 2.

Em nota, a SEE informou que, com as mais recentes nomeações, o Estado atinge a marca de 7 mil nomeações desde 2019. “Com o compromisso de alcançar 8 mil até o final do ano, um novo lote com mais mil novos servidores está previsto para o próximo mês”, destacou.

Esta foi a terceira listagem de nomeações publicadas neste ano. A primeira publicação ocorreu em agosto de 2019, quando foram feitas mil nomeações. Ainda no mesmo ano, em outubro, outros dois lotes de chamamento dos aprovados em concurso foram realizados. Em março de 2020, foi publicada uma nova listagem.

“Em função das implicações causadas pela pandemia da Covid-19, as nomeações voltaram a ser realizadas em janeiro de 2021. O cronograma foi, então, retomado após a melhoria dos indicadores epidemiológicos, com a publicação do sexto lote em setembro deste ano”, ressaltou a SEE.