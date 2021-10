Líderes do elenco do Cruzeiro e o técnico Vanderlei Luxemburgo foram à Toca da Raposa II na tarde desta sexta-feira (15) para conversar com o presidente Sérgio Santos Rodrigues sobre a situação financeira do clube. Há desgaste entre as partes por causa dos atrasos salariais – a pendência é de até seis meses.

A conversa foi marcada pelo presidente depois que o grupo anunciou a paralisação dos treinos por causa dos atrasos salariais. O mandatário estava na Europa e chegou a Belo Horizonte na tarde dessa quinta-feira (14) para se encontrar com o plantel.

Sérgio Santos Rodrigues tentou, na manhã desta sexta-feira (15), R$ 30 milhões em empréstimo com parceiros apra quitar os atrasados e garantir os pagamentos até o fim da temporada. Os investidores estão dispostos a desembolsar R$ 13 milhões – valor correspondente aos salários entre setembro e dezembro deste ano, incluindo o 13º pagamento –, mas exigem que o dirigente fique afastado do departamento de futebol.

O mandatário está cada vez mais isolado no clube. Sem aliados nos bastidores e pressionado por investidores, ele também não conta com apoio no departamento de futebol. O técnico Vanderlei Luxemburgo e os atletas não confiam no presidente e discutem questões internas com parceiros, como o empresário Pedro Lourenço, que é patrocinador do clube por meio do Supermercados BH.