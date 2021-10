O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, evitou dar um prazo ao elenco para o pagamento de salários atrasados. Após a reunião ocorrida na tarde desta sexta-feira (15), o dirigente se pronunciou e disse que não dará uma previsão para o depósito dos valores a atletas, comissão técnica e demais colaboradores.

Em pronunciamento no período da tarde na Toca da Raposa II, o dirigente tentou justificar a dívida com o plantel e falou que, de acordo com o seu planejamento, teria dinheiro o suficiente para manter tudo em dia no clube.

Sem acordo, o grupo seguirá sem treinar nas dependências do clube, A paralisação das atividades se iniciou nesta quinta-feira (14).

“Estivemos também reunidos com os jogadores, todo mundo sabe da questão de atraso salarial. Todo mundo cita a frase que cheguei e falei: ‘a responsabilidade é minha’. Eu mostrei os números para os jogadores hoje. O que temos de atraso salarial é menos que o que tivemos de bloqueio trabalhista. É uma coisa que pode vir a qualquer momento. São jogadores que passaram aqui em 2012, 2013. Eu mostrei para eles que o projeto de gestão mostrava que teríamos números compatíveis para manter tudo em dia. Estamos correndo atrás de recursos mesmo assim. Estamos tentando buscar o planejamento cada dia mais efetivo. Tem funcionário com seis meses de salários atrasados? A gente viu a folha, revisou. Não existe essa situação, sobretudo para os que ganham menos”, afirmou.

“Eu sei que falaram que já estavam atrás para saber quem passa dificuldade. A gente jamais vai deixar qualquer pessoa do Cruzeiro desamparada nesse sentido. As conversas com nossos atletas, em momento algum, vimos que falta entrega deles. De hoje para amanhã, vamos terminar os ajustes para soltar o que foi tomado de decisão. Temos pessoas que acreditam no nosso trabalho. Que a gente já saia com algo mais claro em relação a salário na segunda-feira. Na quinta-feira, vou estar junto com a delegação. A imprensa me procurou me pedindo para fazer pergunta e eu pedi para esperar. Quando a gente fala, a manchete sai uma, o comentário sai outro. A gente vai se colocar à disposição para fazer entrevistas mais completas. Ninguém quer o mal do Cruzeiro”, completou.

Os jogadores do Cruzeiro anunciaram, na última quarta-feira (13), que iniciariam uma paralisação de treinos a partir de quinta-feira (14) por causa dos atrasos salariais. O relato dos atletas é de que há pendência por até seis meses.