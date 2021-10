O grupo denominado Associação Grandes Cruzeirenses (ACG) doou R$ 26 mil ao Cruzeiro por meio da campanha #ATorcidaBancaOTime. O grupo divulgou um documento que comprova o repasse do dinheiro, ocorrido nessa quinta-feira (14).

O clube vive um momento de dificuldade financeira e viu os atletas do time profissional e da equipe sub-20 iniciarem uma greve de treinamentos na tarde dessa quinta-feira por causa dos atrasos salariais, que chegam a até seis meses.

O grupo apresentou um recibo em suas redes sociais para comprovar a doação, recebida por uma colaboradora do Cruzeiro, Ana Cristina Silveira. A ideia dos torcedores foi repassar o valor para que a diretoria consiga amenizar os atrasos salariais.

Há pendências financeiras com integrantes do elenco, membros da comissão técnica de Vanderlei Luxemburgo e até colaboradores com salários mais baixos. O problema financeiro do clube se arrasta desde a temporada passada.