Um homem de 51 anos foi preso nesta sexta-feira (15) por tentar matar o próprio pai de 79 anos e deixar o idoso tetraplégico em Jacinto, no Vale do Jequitinhonha. O suspeito cometeu o crime por querer a antecipação da partilha patrimonial do pai.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito agrediu o pai com golpes de barra de ferro na cabeça. A vítima ficou tetraplégica. O suspeito queria uma partilha antecipada da herança do idoso que ainda goza de boa saúde e desfruta de seus bens. Além disso, a divisão patrimonial da família já tinha sido feita nos anos 90.

Por causa da distribuição de bens, os suspeitos e dois irmãos dele já tinham cometido outros crimes contra o idoso como furtos, apropriações indevidas, cárcere privado, falsificação de documentos que resultaram em saques de mais R$ 500 mil da conta da vítima e outras vendas de bens do idoso.

Havia um mandado de prisão contra o suspeito que foi indiciado por tentativa de homicídio.