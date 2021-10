Uma mulher de 38 anos foi ameaçada de morte pelo companheiro dela que estava com uma cachorra da raça pitbull, nesta quinta-feira (14), em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A vítima disse que pediu ao suspeito que prendesse a cadela, mas o homem, de 26 anos, proferiu vários xingamentos contra a companheira e disse que a mataria se ela chamasse a polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher contou que o companheiro soltou a cachorra no quintal da casa e ela pediu que ele prendesse o animal. O suspeito se recusou e começou a xingar a mulher a chamando de “vagabunda, piranha, safada, pilantra, covarde e traíra”. Por fim, ele disse que se ela chamasse a polícia iria matá-la.

A mulher disse que já tinha sido agredida e ameaçada pelo suspeito em outras ocasiões e, por causa disso, optou por sair da casa do casal levando os dois filhos. Ela foi até a casa da mãe dela e acionou a Polícia Militar.

Os militares foram até a casa do suspeito e, na versão dele, ele estava brincando com a cachorra no quintal quando a companheira pediu que ele prendesse o animal e começou a dizer que ele tinha estuprado o filho de 6 anos do casal. O que na versão dele era mentira.

Ele disse que a mulher também falou que ele tinha se masturbado com a cachorra, o que ele também alega ser mentira. Por fim, a vítima teria o chamado de “vagabundo e moleque”. O suspeito disse que se revoltou e a ameaçou de morte.

A ocorrência foi registrada como ameaça e entregue à Polícia Civil. A mulher foi orientada a procurar a Delegacia de Mulheres para pedir medido protetiva.