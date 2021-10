O vôlei com conhecimento e independência jornalística

A atual gestão da CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, continua dando provas de insansatez e irresponsabilidade.

A crise na base não é por acaso.

O que começa errado, termina errado.

A CEO Adriana Behar, inocente útil, comunicou a permanência de José Roberto Guimarães e Renan Dal Zotto em mais um ciclo olímpico.

No caso do feminino era a lógica.

José Roberto Guimarães é unanimidade e só não seria mantido no cargo se não quisesse. Como hoje não há mais risco de golpe, a oposição está fragilizada no clube e na seleção, o caminho da CBV acabou facilitado.

De qualquer forma o treinador não pode facilitar as coisas para os inimigos conhecidos.

O técnico deve levar Barueri como espelho, até porque se depender da CBV para a renovação vai esperar sentado.

A esperança é que José Roberto Guimarães tenha autonomia e faça uma limpa nas categorias de base, caso contrário, sofrerá inevitavelmente as consequências no futuro.

O tema é prioridade.

No caso do masculino a CBV simplesmente lavou as mãos e assinou atestado de óbito.

O 7×1 de Tóquio não serviu para nada.

O torcedor não deve se iludir e acreditar em promessas. O ‘senado’ continua forte com seus intragáveis líderes encobertados por uma comissão técnica ultrapassada, acomodada e passiva.

A CBV finge que não vê.

Os próprios jogadores deixaram claro quem manda e que não largarão o osso. Como são eles que dão as cartas, vida que segue.

A declaração de Lucão após o vexame na Olimpíada dizendo que só saíria da seleção via SAMU serve como exemplo.

E ele não está errado.

Por que perder perder a boca?

É por aí.

Manda quem pode, obedece quem tem juízo.

E ponto da Rússia.