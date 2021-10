Emoção, simplicidade e um incondicional amor aos animais. Foi reunindo essa positividade que a escritora Laura Medioli abriu a programação do segundo dia da Feira Literária de Tiradentes – Fliti, nesta sexta-feira (15), no palco da Arena Literária.

Convidada da segunda edição do evento, Laura levou ao público as histórias que formatam o livro “Só de Bicho”, produção sua em parceria com o escritor Fernando Fabbrini, que reúne crônicas, divertidas e emocionantes, sobre a relação dos autores com seus animais.

“A minha infância foi cercada por animais, cresci entre eles. E tanto eu quanto o Fernando Fabbrini escrevíamos muitas crônicas sobre nossos animais publicadas no jornal O TEMPO. Recebia muito carinho e retorno dos leitores, e eu e Fabbrini levantamos a possibilidade de criar um livro ‘só de bicho’. Assim nasceu a obra”, disse Laura a uma plateia animada e curiosa com as histórias da cronista e sua relação com os animais.

A partir dessa contextualização, o público presente na Arena Literária pode se divertir com as inúmeras histórias que Laura Medioli compartilhou, arracando sorrisos e aplausos da plateia.

“Eram tantos animais que viviam na nossa casa que minha brincadeira favorita era estar com todos eles. Em uma ocasião, um amigo de meu pai voltou do Pantanal mato-grossense com dois jacarés. E, claro, deixou eles em nossa casa. Naturalmente, aquilo gerava preocupação nos meus pais e me lembro que nossa brincadeira favorita era pular jacaré… Acho que foi a partir dali que começou a expansão dos jacarés da Pampulha”, brincou a autora.

E, para além de todo humor e alegria que a obra – e as histórias de Laura Medioli – levam ao público, a emoção e o respeito aos animais também foram destaques nas palavras da escritora.

“No meu trabalho em defesa dos animais, podemos ver ainda muitos maus tratos e abandonos de animais, especialmente neste tempo de pandemia. Por outro lado, também percebemos um crescimento nas adoções. Incentivamos muito a adoção de cães e gatos, pois os animais transformam nossas vidas. Para as crianças, eles são fundamentais para ensinar valores como o amor e o cuidado”, destacou.

Questionada por um senhor sobre ações universais em defesa e proteção dos direitos dos animais, Laura Medioli foi contundente ao defender todas as medidas que protegem os bichos: “Os animais têm sentimentos. O cachorro, por sua vez, tem o maior amor do mundo ao seu companheiro”.

Aplausos e sorrisos abertos para começar a sexta-feira (15) em Tiradentes.