Está chegando ao fim o Festival de Prêmios do Jornal Super. No 11º sorteio, realizado nesta sexta-feira, foram conhecidos mais dez ganhadores da promoção. Os sortudos levaram para casa prêmios como churrasqueira elétrica, camisas oficiais de Atlético e Cruzeiro, além do grande prêmio de R$ 1.000, entregue para cinco dos sorteados.

O sorteio foi transmitido ao vivo nas redes sociais do jornal O Tempo e na Rádio Super 91.7FM, durante o programa Manhã Super, comandado por Paulo Roberto e Renata Zacaroni.

Entre os premiados está o pintor José Marcos da Cruz, 52. Com o dinheiro que ele faturou, os planos são pagar as contas e evitar juros. “Esse dinheiro chegou bem na hora. Não tem nada pior que ficar enrolado com cartão de crédito. Por isso sou muito grato ao Jornal Super”, agradece o pintor que faturou R$ 1.000.

Na próxima sexta-feira (22) acontece o último sorteio da promoção. Para participar é simples, basta recortar e preencher corretamente o cupom publicado diariamente no Jornal Super. Depois, é só depositá-lo nas urnas que estarão distribuídas nos mais de 3.800 pontos de venda do jornal espalhados por toda Minas Gerais e é claro, torcer. Não esqueça de preencher tudo corretamente de acordo com o regulamento.

O leitor precisa contar com a sorte, mas é possível facilitar as coisas participando mais de uma vez. Essa é a dica do José Marcos, que ainda espera ganhar novamente. “Hoje mesmo eu já comprei mais 10 edições do Super e espero ganhar de novo. O povo pode pensar que é sorte, mas eu me esforcei muito pra ser sorteado”, diz o pintor.

Confira os ganhadores:

10º prêmio: Churrasqueira elétrica – Orlanda Teixeira Braga

9º prêmio: Liquidificador turbo – José Elidio Nunes Filho

8º prêmio: Faqueiro Tramontina – Nanci Gomes da Silva

7º prêmio: Camisa oficial do Cruzeiro – Clenes Corsino

6º prêmio: Camisa oficial do Atlético – Elifas Levi Cavanelas

5º prêmio: R$1.000 – Marcio Fernando Dias Azevedo

4º prêmio: R$1.000 – Eliana Aparecida Cunha Santos

3º prêmio: R$1.000 – Roberto Guimarães da Conceição

2º prêmio: R$1.000 – Patrícia Gomes Laranja Stockler de Melo

1º prêmio: R$1.000 – José Marcos da Cruz

Confira o sorteio: