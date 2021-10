Uma mulher de 21 anos teve a casa invadida, foi estuprada e roubada pelo entregador de um bar, em Campo Florido, no Triângulo Mineiro, nesta quinta-feira (14). O suspeito, de 19 anos, foi preso com o dinheiro roubado da vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher contou que, de madrugada, acordou com o suspeito na casa dela. Ela estava sozinha na residência e foi enforcada pelo homem. Assustada, ela se debateu e o homem disse que ela podia ficar tranquila que ele não faria nada com ela.

No entanto, logo depois, o suspeito a obrigou a fazer sexo oral nele e ainda a estuprou com conjunção carnal. Ele ainda ameaçou a vítima de morte. Quando o homem foi vestir a roupa, ela percebeu que ele estava com uniforme de um bar.

A mulher foi trancada no banheiro e a, após o homem sair da casa, ela conseguiu acionar a Polícia Militar. Com a identificação do bar onde o homem trabalhava, a polícia chegou até o suspeito e o prendeu. A ocorrência foi repassada à Polícia Civil para investigações.