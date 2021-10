Policiais civis de todo o país deflagraram hoje (15) a Operação Vetus 2, com o objetivo de combater a violência contra idosos. Nas próximas semanas, a operação se dedicará a apurar denúncias recebidas via canais oficiais, de forma a instaurar inquéritos relacionados a tais práticas.

A operação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

As ações têm por base denúncias apresentadas via Disque 100, canal do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), e de canais estaduais e municipais. “O trabalho também prevê a instauração e conclusão de inquéritos, visitas a abrigos e residências de vítimas, cumprimento de mandados e medidas protetivas”, informou o Ministério da Justiça.

Segundo a pasta, apenas a Bahia não participará desta edição da Operação Vetus, uma vez que recentemente foi realizada uma operação semelhante no estado. A expectativa é de que os resultados conclusivos da operação sejam apresentados em novembro.

As denúncias são feitas de forma anônima, por qualquer pessoa, em qualquer horário ou dia da semana, por meio do serviço Disque 100.

A primeira operação foi realizada em 2020, e apurou mais de 13 mil denúncias, e resultou na prisão de mais de 570 agressores em todo o país.